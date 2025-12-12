Статус российских баскетбольных сборных не изменится до середины февраля 2026 года

Сборные и клубы не принимают участия в соревнованиях с 2022 года

Фото: Максим Платонов

Международная федерация баскетбола (FIBA) не будет пересматривать статус сборных России и Белоруссии до середины февраля 2026 года. Об этом сообщили в пресс‑службе организации в ответ на запрос ТАСС.

5 декабря центральный совет FIBA провел заседание, на котором было принято решение сохранить текущий статус российских и белорусских команд. Это означает, что отстранение всех сборных России от участия в турнирах под эгидой FIBA остается в силе до следующего заседания исполнительного комитета федерации, запланированного на середину февраля 2026 года. В FIBA подчеркнули: как только появятся обновления, об этом сообщат своевременно.

Данное решение последовало на фоне рекомендаций исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), который в четверг призвал международные федерации допускать российских и белорусских спортсменов до участия в юношеских соревнованиях с использованием национальной символики — флага и гимна.

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко сообщил, что FIBA рекомендовала предусмотреть возможные варианты включения российских команд в число участников Олимпийских игр 2028 года. В федерации отметили, что, когда ситуация позволит, будут приняты чрезвычайные меры для обеспечения участия игроков из России и Белоруссии в Олимпиаде, учитывая невозможность их участия в крупных турнирах FIBA 2026 и 2027 годов, где уже идет квалификационный отбор.

Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, что в марте 2022 года FIBA, следуя рекомендациям МОК, отстранила российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под своей эгидой. Это решение было связано с обострением ситуации на Украине. С тех пор отстранение неоднократно продлевалось. В частности, сборная России не смогла принять участие в отборочном турнире на Олимпиаду‑2024.

Рената Валеева