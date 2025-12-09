Более половины болельщиков поддержали ужесточение лимита на легионеров в футболе

Однако, 70% проголосовавших считают легионеры в целом сильнее российских игроков

Фото: Динар Фатыхов

Пресс-служба Минспорта опубликовала результаты социологического опроса, согласно которым более половины болельщиков поддерживают инициативу об ужесточении лимита на легионеров в чемпионате России по футболу. Опрос охватил 1900 человек.

С учетом выборки 62% опрошенных высказались за ужесточение лимита. 37% считают, что такое нововведение может стимулировать развитие отечественного футбола. 22% поддержали позицию, что в российском футболе должны быть исключительно российские игроки, а 13% уверены, что лимит поможет снизить финансовую нагрузку на клубы.

Несмотря на общую поддержку ограничения, значительная часть болельщиков признает более высокий класс игры иностранцев: 70% считают легионеры в целом сильнее российских игроков. При этом мнение о влиянии сокращения числа легионеров на посещаемость стадионов и интерес к трансляциям более консервативно — 6% опрошенных считают, что показатели упадут, а среди активных фанатов доля таких респондентов составляет 12%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что в ближайшие годы в российском футболе будет установлен лимит на иностранных игроков по схеме «10 в заявке + 5 на поле». При этом Российский футбольный союз (РФС), Министерство спорта и Российская премьер-лига (РПЛ) обсуждали и альтернативные вариации нового лимита на легионеров.



Рената Валеева