Миллиардер Сулейман Керимов войдет в руководство махачкалинского «Динамо»

В Дагестане реформируют управленческую систему футбольного клуба РПЛ

Фото: Динар Фатыхов

Российский миллиардер Сулейман Керимов войдет в совет директоров махачкалинского «Динамо». Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По данным источника, вместе с Керимовым в управление «Динамо» включат доверенное лицо главы Дагестана Сергея Меликова.

Региональные власти намерены реформировать управленческую структуру клуба. Такое решение было принято на встрече руководителей махачкалинского «Динамо» с Меликовым. Одним из пунктов — создание совета директоров и пересмотреть состав учредителей клуба.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Махачкалинское «Динамо» выступает в Премьер-лиге второй сезон. В текущем чемпионате команда занимает 13-е место после 18 сыгранных туров. По итогам последнего матча главный тренер «Динамо» Хасанби Биджиев ушел в отставку со своего поста.

Сулейман Керимов является одним из богатейших людей России, его состояние на апрель 2025 года оценивалось в $9,3 млрд. С 2011 по 2016 год бизнесмен являлся владельцем махачкалинского «Анжи». В этот период команда завоевала бронзовые медали РПЛ и выступала в еврокубках.

Зульфат Шафигуллин