«Сочи» обменял лучшего бомбардира в истории клуба в «Ладу»

В результате обмена Артура Тянулина сочинцы получили права на хоккеиста Данила Башкирова

Фото: Динар Фатыхов

Лучший бомбардир в истории «Сочи» Артур Тянулин обменян в тольяттинскую «Ладу». Об этом сообщили в пресс-службе сочинского клуба.

В результате сделки «Сочи» получил права на хоккеиста Данила Башкирова, а «Лада» — на Артура Тянулина.

— Мы благодарим Артура за пять сезонов, проведенных в нашем клубе, тысячу подаренных эмоций и множество побед. Удачи в дальнейшей карьере, рекордсмен! — говорится в заявлении «Сочи».

Башкиров в нынешнем сезоне набрал 5 (1+4) очков в 20 матчах чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), у Тянулина — 18 (4+14) очков в 26 играх.

Зульфат Шафигуллин