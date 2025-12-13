УНИКС разгромил в Казани «Уралмаш» с разницей в 22 очка
Казанцы идут без поражений в Кубке Единой лиги ВТБ
УНИКС в Казани обыграл екатеринбургский «Уралмаш» со счетом 97:75 в рамках международного турнира WINLINE Basket Cup.
Подопечные Велимира Перасовича лидируют в группе Б со стопроцентным результатом. Казанцы опережают «Зенит, «Уралмаш» и «Игокею» из Боснии и Герцеговины.
В дебютном гостевом матче на турнире казанцы обыграли «Зенит» (91:72) в Санкт-Петербурге.
УНИКС (Казань) — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 97:75 (28:18, 19:14, 27:15, 23:28).
