УНИКС разгромил в Казани «Уралмаш» с разницей в 22 очка

16:06, 13.12.2025

Казанцы идут без поражений в Кубке Единой лиги ВТБ

Фото: Динар Фатыхов

УНИКС в Казани обыграл екатеринбургский «Уралмаш» со счетом 97:75 в рамках международного турнира WINLINE Basket Cup.

Подопечные Велимира Перасовича лидируют в группе Б со стопроцентным результатом. Казанцы опережают «Зенит, «Уралмаш» и «Игокею» из Боснии и Герцеговины.

В дебютном гостевом матче на турнире казанцы обыграли «Зенит» (91:72) в Санкт-Петербурге.

УНИКС (Казань) — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 97:75 (28:18, 19:14, 27:15, 23:28).

Зульфат Шафигуллин

СпортБаскетбол Татарстан

