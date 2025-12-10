УЕФА подал заявку на регистрацию бренда «Евро‑2028» в России

Чемпионат Европы по футболу 2028 года пройдет с 9 июня по 9 июля в Великобритании и Ирландии

Фото: Динар Фатыхов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Евро‑2028» в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства. Документ поступил из Швейцарии 5 декабря.

УЕФА запрашивает право использовать бренд «Евро‑2028» для реализации товаров по 13 классам международной классификации товаров и услуг. Это стандартный шаг при подготовке к крупным спортивным мероприятиям: регистрация товарного знака позволяет контролировать выпуск официальной продукции — от атрибутики и сувениров до одежды и аксессуаров.

Чемпионат Европы по футболу 2028 года пройдет с 9 июня по 9 июля в Великобритании и Ирландии. Отборочный турнир запланирован на 2027 год.

С 2022 года команда РФ, как и российские клубы, отстранена от соревнований под эгидой УЕФА. Российский футбольный союз (РФС) продолжает переговоры о возвращении, однако, по словам генсека РФС Максима Митрофанова, ощутимого прогресса пока нет. Митрофанов не исключил возможности подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS).



Рената Валеева