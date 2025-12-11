Ардашев победил в «классике» на этапе в Чусовом, Большунов — пятый

Татарстанский лыжник выиграл в гонке на 15 км классическим стилем

Фото: скриншот трансляции "Матч ТВ"

Татарстанский лыжник Сергей Ардашев первенствовал в гонке на 15 км в классическом стиле на этапе Кубка России в Чусовом. Победитель показал результат в 40 минут 11 секунд.

Вторым стал Илья Семиков, отставший от Ардашева на 14 секунд. Тройку призеров «классики» замкнул Алексей Червоткин (+18,2). Олимпийский чемпион из сборной Татарстана Александр Большунов в итоговом протоколе занял пятое место.

В гонке не участвовал Савелий Коростелев, уехавший на этап Кубка мира в швейцарский Давос. Ранее представитель сборной Татарстана, наравне с Дарьей Непряевой, получил нейтральный статус для выступления в международных турнирах.

В женской гонке на этапе в Чусовом победила Алина Пеклецова, опередившая Веронику Степанову (Татарстан, +1,0) и Евгению Крупицкую (+46,3).

Зульфат Шафигуллин