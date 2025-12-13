Тренер «Рубина» Рахимов назвал лучших футболистов РПЛ в 2025 году

Специалист включил одного игрока казанского «Рубина»

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов назвал лучших футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2025 году. В их число рулевой включил нападающего казанцев Мирлинда Даку.

— Лучшие российские футболисты? Нужно выделить молодых Батракова и Кисляка. В РПЛ? Можно многих отметить. Тех же Кордобу и Даку, — приводит слова Рахимова Sport24.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Даку в нынешнем сезоне РПЛ забил девять голов в 17 матчах чемпионата и занимает третье место в списке лучших бомбардиров турнира. «Рубин» после 18 туров идет седьмым в турнирной таблице с отставанием в 17 очков от лидера.

Зульфат Шафигуллин