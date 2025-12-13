«Рубин» рассматривает трех кандидатов на случай отставки Рахимова

Двое из трех — иностранцы, игравшие за казанский клуб в бытность футболистами

Фото: Динар Фатыхов

Стали известны три претендента на пост главного тренера «Рубина» в случае отставки Рашида Рахимова.

По данным Legalbet, в число кандидатов входят Владимир Федотов, серб Саво Милошевич и турок Гекдениз Карадениз. Окончательный выбор в клубе сделают в случае увольнения Рахимова.

Источник уточняет, что Федотов ранее отказал нескольким командам ради работы в Казани. Ранее в Российской премьер-лиге (РПЛ) специалист руководил «Оренбургом», «Сочи» и ЦСКА. Он не тренирует с лета 2024 года.

Милошевич и Карадениз выступали за «Рубин» в бытность футболистами. Вместе с казанской командой легионеры стали чемпионами России.

Милошевич в качестве тренера работал в сборных Черногории, Боснии и Герцеговины, а также в клубах «Партизан» из Сербии, «Олимпия» из Словении и «Нассаджи Мазандаран» из Ирана. Карадениз с июля 2023 года возглавляет «Рубин-2», вместе с которым в этом сезоне занял восьмое место в пятом по силе российской лиге.



Зульфат Шафигуллин