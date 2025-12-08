Новости спорта

02:26 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Источник: «Рубин» рассматривает Заура Тедеева на пост главного тренера команды

15:37, 08.12.2025

Руководство рассматривает варианты обновления в ближайшую паузу

Источник: «Рубин» рассматривает Заура Тедеева на пост главного тренера команды
Фото: скриншот с сайта РПЛ

Российский специалист Заур Тедеев, работающий с тольяттинским «Акроном», рассматривается в качестве одного из основных кандидатов на пост главного тренера казанского «Рубина». К его персоне проявляет интерес не только казанский клуб, но и один из московских коллективов.

Руководство «Рубина», по данным телеграм-канала «Мутко против», рассматривает варианты обновления в ближайшую паузу.

скриншот с сайта fcakron.ru

В действующем контракте Тедеева с «Акроном» есть пункт о денежной компенсации за досрочный разрыв. Это позволит ему покинуть тольяттинский клуб уже в текущее зимнее трансферное окно.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

СпортФутбол Татарстан

Новости партнеров

Читайте также