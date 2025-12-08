Источник: «Рубин» рассматривает Заура Тедеева на пост главного тренера команды

Руководство рассматривает варианты обновления в ближайшую паузу

Российский специалист Заур Тедеев, работающий с тольяттинским «Акроном», рассматривается в качестве одного из основных кандидатов на пост главного тренера казанского «Рубина». К его персоне проявляет интерес не только казанский клуб, но и один из московских коллективов.



Руководство «Рубина», по данным телеграм-канала «Мутко против», рассматривает варианты обновления в ближайшую паузу.

В действующем контракте Тедеева с «Акроном» есть пункт о денежной компенсации за досрочный разрыв. Это позволит ему покинуть тольяттинский клуб уже в текущее зимнее трансферное окно.



Рената Валеева