Защитник УНИКСа Захаров — о «Пари НН»: ни о какой недооценке соперника речи не идет

Матч начнется сегодня в 19:00 по московскому времени

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня состоится матч между УНИКСом и «Пари Нижний Новгород». Накануне встречи защитник казанского клуба Денис Захаров поделился настроем команды и оценил предстоящего соперника.

Захаров подчеркнул, что игроки УНИКСа не допускают мысли о недооценке «Пари Нижний Новгород», несмотря на то, что команда занимает девятое место в турнирной таблице.

— Соперник показывает очень качественную игру в последних матчах. Знаем, что дома они всегда играют хорошо, поэтому ожидаем непростого матча, — отметил баскетболист. По его словам, команда настроена традиционно — показать максимум своих возможностей и добиться победы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Говоря о сильных сторонах «Пари Нижнего Новгорода», Захаров выделил сбалансированный состав команды, в котором удачно сочетаются опытные и молодые игроки. Задача УНИКСа, по словам защитника, — навязать сопернику свою игру и не позволить ему реализовать привычные тактические схемы.

Напомним, в составе УНИКСа не будет двух защитников из‑за травм. В игре не смогут принять участие Пэрис Ли и Си Джей Брайс.

Матч начнется сегодня в 19:00 по московскому времени. Трансляция будет доступна на телеканале «Матч! Игра», в «VK Видео» и на официальном сайте Лиги.

Рената Валеева