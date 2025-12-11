Олимпийский чемпион Алексей Свирин внесен в базу украинского «Миротворца»*

Ему вменяют «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины»

Фото: Динар Фатыхов

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР), олимпийский чемпион 2004 года Алексей Свирин был внесен в базу данных украинского ресурса «Миротворец»*. Соответствующие данные появились сегодня на сайте ресурса.

Согласно информации, размещенной на сайте, Свирину вменяются «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», участие в форуме «Россия — спортивная держава», а также «поддержка в проведении специальной военной операции».

46-летний Алексей Свирин возглавляет Федерацию гребного спорта России с 2016 года. В его спортивной карьере значится золотая медаль Олимпийских игр 2004 года в Афинах, которую он завоевал в составе сборной России в соревнованиях парных четверок. Кроме того, Свирин является двукратным чемпионом Европы.

Экстремистский сайт «Миротворец»* был создан в 2014 году. Ресурс известен тем, что содержит нелегально собранную базу личных данных различных лиц, включая журналистов, артистов, политиков и спортсменов. В эту базу попадают те, кто, по мнению авторов сайта, посещали Крым, Донбасс или по иным причинам вызвали их негативную оценку.

Ранее сайт опубликовал данные еще 25 детей в возрасте от двух до трех лет. Их обвинили в «сознательном нарушении государственной границы Украины» и «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Рената Валеева