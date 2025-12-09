Хельмут Марко покинул пост советника Red Bull после 20 лет в команде

Специалист в 2016 году уволил уфимского гонщика Даниила Квята, заменив его на Макса Ферстаппена

Хельмут Марко, давний советник команды Red Bull в «Формуле-1», покинул занимаемый пост после примерно 20 лет работы. Об этом сообщила пресс-служба Red Bull.

Марко 82 года, он присоединился к команде в 2005 году и занимался молодежной программой поддержки пилотов, а также влиял на состав как основной, так и дочерних команд. За два десятилетия под его руководством воспитанники Red Bull выиграли в сумме восемь титулов чемпиона мира в личном зачете.

Напомним, в 2024 году покинули должности главный конструктор Эдриан Ньюи и спортивный директор Джонатан Уиттли, в июле 2025 года с поста руководителя команды был уволен Кристиан Хорнер.

Сезон 2025 года команда завершила на третьем месте в конструкторах. Макс Ферстаппен стал вторым в личном зачете, Юки Цунода — 17-м. В 2026 году за Red Bull будет выступать Изаак Хаджар, французский пилот, который займет место японца Цуноды.

История команды Red Bull в «Формуле-1» началась в 2005 году. За это время она завоевала шесть Кубков конструкторов. В личном зачете четыре раза чемпионами мира становились два пилота, выступавших за Red Bull: Макс Ферстаппен и Себастьян Феттель. Среди тех, кто проходил через кадровую политику Марко, — Данил Квят, уроженец Уфы, который выступал в «Формуле-1» с 2014 по 2017 год и с 2019 по 2020 год. В 2016 году место Квята занял Ферстаппен.



Рената Валеева