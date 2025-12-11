МОК рекомендовал допустить российских юниоров к соревнованиям с флагом и гимном

При этом подчеркивается, что определение понятия «юношеские соревнования» остаются в компетенции каждой международной спортивной федерации

Фото: Динар Фатыхов

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) выступил с рекомендацией, согласно которой российские и белорусские спортсмены могут быть допущены к участию в международных юношеских соревнованиях с использованием национального флага и гимна. Соответствующее сообщение опубликовано пресс‑службой МОК.

В заявлении комитета указано, что участники саммита поддержали предложение исполкома о снятии ограничений на участие юных спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных юношеских состязаниях — как в индивидуальных, так и в командных видах спорта. При этом подчеркивается, что определение понятия «юношеские соревнования», а также порядок применения данных рекомендаций остаются в компетенции каждой международной спортивной федерации.

Участники саммита взяли на себя обязательство довести принятые решения до сведения своих организаций для дальнейшего рассмотрения. В МОК также отметили, что процесс внедрения рекомендаций потребует определенного времени со стороны заинтересованных сторон.

Рената Валеева