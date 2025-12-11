Скончался президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник

На 78‑м году жизни умер Борис Скрынник — президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР). О кончине руководителя сообщила пресс‑служба организации.

Борис Скрынник возглавил ФХМР в сентябре 2009 года. За время руководства он четырежды переизбирался на новый срок, последовательно подтверждая доверие спортивного сообщества. В связи с утратой в ФХМР назначили внеочередную конференцию, которая пройдет 26 декабря. На мероприятии предстоит избрать нового главу федерации.

Сообщается, что исполком ФХМР уже определил кандидата на пост руководителя. Абсолютным большинством голосов на должность президента выдвинут Сергей Мяус — директор по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и международными спортивными организациями.

Наталья Жирнова