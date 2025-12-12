Татарстанскому лыжнику Ардашеву отказали в нейтральном статусе

Лидер общего зачета Кубка России пока не сможет вернуться к международным соревнованиям

Фото: Динар Фатыхов

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отправила отказ татарстанскому лыжнику Сергею Ардашеву в получении нейтрального статуса. Об этом спортсмен сообщил в своих соцсетях.

— Отклонено. В следующий раз... — написал Ардашев.

Егор Данилов / realnoevremya.ru

27-летний Ардашев является лидером общего зачета Кубка России в нынешнем сезоне. В четверг лыжник из сборной Татарстана выиграл гонку на 15 км в классическом стиле на этапе в Чусовом.

Ранее нейтральный статус получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) рекомендовал FIS вернуть российских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. Россияне были отстранены с весны 2022 года из-за ситуации вокруг Украины.

Зульфат Шафигуллин