FIBA рекомендовала рассмотреть допуск российских баскетболистов на Олимпиаду-2028

Эта новость последовала за решением исполкома МОК, который рекомендовал международным федерациям допускать российских спортсменов к юношеским соревнованиям

Фото: Динар Фатыхов

Международная федерация баскетбола (FIBA) рекомендовала предусмотреть возможные варианты включения российских команд в состав участников Олимпийских игр 2028 года. Об этом сообщил президент РФБ Андрей Кириленко в интервью ТАСС.

Эта новость последовала за решением исполкома МОК, который рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям с использованием национальной символики — флага и гимна.

— Безусловно, мы очень рады этой рекомендации, но должно пройти еще ряд согласований перед тем, как наши юноши выйдут с флагом и гимном. На последнем заседании Центрального бюро FIBA рекомендовали предусмотреть возможности вариантов попадания наших команд на Олимпийские игры 2028 года, так как мы уже пропустили все квалификации. Но это опять же рассматривалось при условии допуска от МОК. Ждем дальнейших действий и ходов, — прокомментировал ситуацию Кириленко.

Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, в 2022 году МОК рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях в связи с обострением ситуации на Украине. В 2023 году позиция была скорректирована, и МОК рекомендовал допускать спортсменов из России и Беларуси к турнирам исключительно в нейтральном статусе, при условии их независимости от вооруженных сил и государственных органов, а также только в индивидуальных дисциплинах, исключая командные виды спорта. Нынешние рекомендации FIBA и МОК могут ознаменовать новый этап в дискуссии о международном статусе российских спортсменов.

Рената Валеева