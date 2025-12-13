УНИКС примет «Уралмаш» в Казани в рамках WINLINE Basket Cup

В турнире команды имеют показатели 1-0 и 1-1 соответственно

Фото: Динар Фатыхов

УНИКС проведет сегодня, 13 декабря, первый домашний матч международного турнира WINLINE Basket Cup против «Уралмаша» из Екатеринбурга. В турнире команды имеют показатели 1-0 и 1-1 соответственно.

Казанский клуб возглавляет группу B после гостевой победы над «Зенитом» в Санкт‑Петербурге 5 ноября (91:72), уральцы сыграли два матча в турнире — поражение от «Зенита» дома 8 октября (63:92) и гостевую победу над боснийской «Игокеей» 11 ноября (91:86), которая стала для «Уралмаша» первым в истории клуба международным матчем.

В чемпионате Единой лиги ВТБ УНИКС занимает первое место после домашней победы над «Пари Нижний Новгород» со счетом 100:69, тогда как «Уралмаш» с шестью победами в 13 турах располагается на седьмой строчке. Перед выездом в Казань команда Ростислава Вергуна провела три подряд домашние встречи, в которых уступила «Локо» (69:87) и «Зениту» (79:86) и одержала победу над «Пари Нижний Новгород» (73:72).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В личных встречах двух клубов УНИКС не знает поражений от «Уралмаша» на протяжении двух сезонов. В матче первого круга текущего чемпионата казанцы на своей площадке выиграли у «заводчан» 76:70.

В составе хозяев поля на игру против «Уралмаша» не выйдут защитники Пэрис Ли и Си Джей Брайс из‑за травм. Матч начнется в 14:00 мск в казанском «Баскет‑холле», шоу стартует в 13:30. Трансляции доступны в «VK Видео» и на официальном сайте WINLINE Basket Cup.

Рената Валеева