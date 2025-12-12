Российские шахматисты могут вернуться в командные соревнования — FIDE вынесла предложение

Это произойдет при условии выступления в нейтральном статусе

Фото: Динар Фатыхов

Совет Международной шахматной федерации (FIDE) вынес на рассмотрение генеральной ассамблеи организации предложение о допуске российских шахматистов к участию в командных соревнованиях — при условии выступления в нейтральном статусе. Информацию об этом подтвердили в пресс‑службе FIDE агентству ТАСС.

Согласно предложению, конкретные нейтральные символы, под которыми смогут выступать российские спортсмены, будет утверждать совет FIDE. Помимо этого, генеральной ассамблее, заседание которой запланировано на 14 декабря, рекомендовано снять ограничения на проведение соревнований под эгидой организации в Белоруссии.

Отстранение российских шахматистов от командных турниров произошло в 2022 году на фоне событий на Украине. Однако в последние годы FIDE постепенно смягчала ограничения: в январе 2025 года было разрешено участие юношеских и паралимпийских команд в нейтральном статусе, а в июле женскую сборную допустили к чемпионату мира под флагом FIDE. Напомним, что в Казани запустят программу раннего выявления талантливых шахматистов.

Наталья Жирнова