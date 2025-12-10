Рахимов обошел Гаджиева по очкам в чемпионате России за карьеру тренера

У рулевого «Рубина» — третий результат среди действующих тренеров команд РПЛ

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов вышел на девятое место по набранным очкам в тренерской карьере в чемпионате России. Рулевой казанцев обошел Гаджи Гаджиева в топ-10.

В активе Рахимова после завершения первой половины сезона-2025/26 стало 498 очков. Всего за тренерскую карьеру в чемпионате России его команды одержали 132 победы, 102 раза сыграли вничью и допустили 140 поражений при разнице мячей 383:428.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В чемпионатах России Рахимов работал с пермским «Амкаром», московским «Локомотивом», грозненским «Ахматом», «Уфой» и «Рубином».

Среди действующих тренеров Российской премьер-лиги (РПЛ) Рахимов уступает только Сергею Семаку («Зенит») и Валерию Карпину (уволен по ходу сезона из «Динамо» Москва). Гаджи Гаджиев завершил тренерскую карьеру с показателем в 476 очков.

Лучшим по набранным баллам в чемпионатах России остается Юрий Семин, у которого 1091 очко. На сегодняшний день он не работает главным тренером в российских клубах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Рахимов с весны 2023 года работает в казанском «Рубине». Вместе с командой тренер выиграл Первую лигу в сезоне-2022/23 и вернул в Премьер-лигу. В РПЛ специалист показал с казанцами восьмой (2023/24) и седьмой (2024/25) результаты. На зимний перерыв в нынешнем чемпионате «рубиновые» ушли седьмыми.

Контракт Рахимова с «Рубином» рассчитан до лета 2026 года. Информации о возможном продлении соглашения с тренером не поступало.

Зульфат Шафигуллин