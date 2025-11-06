УНИКС разнес «больной» «Зенит», но пока без Шведа

Казанцы успешно дебютировали в новом внутрисезонном турнире Winline Basket Cup

УНИКС успешно дебютировал в новом внутрисезонном турнире Winline Basket Cup против «Зенита». Матч завершился со счетом 72:91 (23:32, 21:15, 12:23, 16:21). Вице-чемпион прошлого сезона перехватил инициативу лишь в одной четверти, но сказалась короткая скамейка. Подробнее — в материале «Реального времени».

Швед меняет Ли, Шаманич — Пойтресса

К этому матчу команды подошли изрядно уставшими и поломанными. Вчера оба клуба провели два довольно громких подписания. Правда, перевес, кажется, на стороне «Зенита». Те объявили о подписании центрового Луки Шаманича. 25-летнему хорвату предложили контракт до конца сезона с задачей заменить Алекса Пойтресса, у которого произошел разрыв крестообразной связки. Карьера Шаманича прошла в NBA за два клуба: в первом раунде драфта под 19-м пиком его забрал «Сан Антонио Сперз», а позже Шаманич перешел в «Юту Джаз». За 86 матчей он набирал 4,5 очка и делал 2,4 подбора. Позже он вернулся в Европу. В сезоне 2024/25 хорват провел 21 матч в чемпионате Испании, в среднем набирая 7,5 очка и 2,4 подбора.

Подписание УНИКСа точно стало неожиданностью для всех. Легенда российского баскетбола Алексей Швед усилит казанцев, но пока только на два месяца. Такой контракт ему предложен для «пробы», чтобы клуб мог понять, насколько он впишется в систему Перасовича. Это решение возникло неожиданно, после матча с «Нижним Новгородом», когда Пэрис Ли получил повреждение задней поверхности бедра. Впрочем, в матче с «Зенитом» Швед не сыграл.

Еще летом президент команды Александр Богачев говорил, что возможность подписания Шведа не рассматривалась из-за слишком больших запросов игрока. Однако теперь, когда он больше не находится в расположении «Зенита, договориться с ним стало куда проще. В прошлом сезоне с бело-сине-голубыми за 33 матча он набирал в среднем 9 очков, делал 5,1 передачи и 2,2 подбора с игровым временем в районе 20 минут.

Скамейки у обеих команд также полны, но «Зенит» здесь пострадал сильнее: Алекс Пойтресс выбыл до конца сезона, у Ненада Димитриевича перелом пальца на ноге, также на скамейке Георгий Жбанов и Андре Роберсон. В отсутствии македонца шанс проявить себя появился у Александра Щербенева, вышедшего из системы «Локомотива-Кубани». В нынешнем матче со скамьи он принес 12 очков, но одновременно с этим показал самый большой плюс-минус команды — 18. На фоне всех остальных сокомандников как всегда выделился Трент Фрейзер, занесший 22 очка и оформив 4 передачи, но допустив 8 потерь. Его плюс-минус достиг 15.

У УНИКСа в лазарете из-за травм находится Пэрис Ли, форвард Дишон Пьер и центровой Руслан Абдулбасиров. В замену им в этом матче проявили себя Джален Рейнольдс (22 очка + 3 перехвата), Си Джей Брайс (17 + 4 подбора) и Маркус Бингэм (16 + 8 подборов + 4 перехвата).

Пэрис Ли. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Старт матча остался за УНИКСом

В новом турнире команды должны сыграть всего по шесть матчей. Формат вполне классический: две группы по четыре команды, в полуфиналы выходят те, кто займет 1-е и 2-е место. Турнир собрал восемь клубов. Среди участников — лидеры Единой лиги ВТБ: ЦСКА, «Зенит», «Локомотив-Кубань», УНИКС, «Уралмаш» и «Парма». Также в новом турнире играет «Игокеа» — 11-кратный чемпион Боснии и Герцеговины — и сербская «Мега», за которую до переезда в NBA выступал Никола Йокич.

Старт сегодняшнего матча остался за УНИКСом. Казанцы полностью контролировали ход первой четверти, не позволяя «Зениту» перехватить инициативу. Максимальное преимущество УНИКСа достигало 9 очков. После того как питерцам удалось немного сократить отставание, в том числе благодаря дальнему попаданию Фрейзера, УНИКС ответил двумя ключевыми блокшотами от Рейнольдса и Бингэма. Точные броски со средней дистанции от Брайса и Дениса Захарова помогли казанцам вновь уйти в отрыв на 9 очков.

Высокую активность на паркете демонстрировал Андрей Мартюк из «Зенита», который заработал дабл-дабл. Ему приходилось противостоять габаритным игрокам УНИКСа. При этом он успел забросить два точных «трехочковых», реализовал 6 из 8 штрафных бросков и 4 из 11 «двухочковых». Всего в активе игрока было 20 очков плюс 10 подборов.

«Мы сейчас проходим не самые приятные моменты»

Ключевым моментом матча стало сравнение счета в третьей четверти. После потери мяча воспитанником УНИКСа-2 Магомеднаби Халилулаевым мяч перешел к «Зениту», и Александр Щербенев сравнял счет точным броском в проходе. Однако казанцы тут же ответили рывком, уйдя в отрыв на 13 очков благодаря дальнему попаданию Беленицкого, комбинации 2 + 3 от Рейнольдса и нескольким точным трехочковым от Захарова.

На последних минутах на площадку вернулся Джален (у него к концу второй четверти было четыре фола), после чего УНИКС совершил резкий рывок, увеличив свое преимущество до 21 очка



— Проблемы с фолами? В эти моменты важно не терять концентрацию. Сегодня уже в первой половине у трех игроков было по три фола, у одного — четыре, что создавало большое давление. В таких условиях играть, конечно, намного сложнее. Но сегодня мы действовали собранно, поэтому избежали массовых потерь из-за перебора фолов, — объяснил главный тренер УНИКСа Велимир Перасович журналистам после матча.



Тренер «Зенита» Александер Секулич в последнем тайм-ауте несколько раз задал вопрос игрокам: «What do you want?!», но команда, судя по всему, перестала выполнять его установки.

— Мы сейчас проходим не самые приятные моменты, даже на тренировках нас иногда меньше 10 человек. Однако мы вышли не для того, чтобы сдаться с первых секунд, а навязать борьбу сильному сопернику. Спустя пять минут третьей четверти мы потеряли концентрацию, возможно сказалась усталость. УНИКС проделал большую работу в большом перерыве, потому что в первой половине у них было 16 потерей, а во второй — шесть, — рассказал на пресс-конференции главный тренер «Зенита» Александер Секулич.

Следующий матч в Казани УНИКС проведет против «Самары» 11 ноября в 19:00.

Статистика матча турнира Winline Basket Cup:

«Зенит» — УНИКС — 72:91 (23:32, 21:15, 12:23, 16:21).

Лидеры питерцев: Фрэйзер (22), Мартюк (20 + 10 подборов), Воронцевич (10 + 8 подборов), Щербенев (12).

Лидеры казанцев: Рейнольдс (18), Брайс (17), Бингэм (16 + 8 подборов), Захаров (11).