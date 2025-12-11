«Клебо поприветствовал меня»: Коростелев — о реакции иностранных лыжников на его нейтральный статус

Российский лыжник возвращается к международным соревнованиям после отстранения

Фото: Динар Фатыхов

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал о реакции иностранных лыжников на возвращение россиян на международные турниры.

— На тренировке со мной катались американец и итальянец. Я крикнул: «Officially!» Они поздравили меня, и мы пошли кататься дальше. Клебо? А я уже видел его. Я поприветствовал его, а он меня, — цитирует Коростелева «Матч ТВ».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Савелий Коростелев и Дарья Непряева стали первыми российскими лыжниками, получившими нейтральный статус. Они смогут стартовать на международных турнирах, от которых россияне были отстранены с весны 2022 года.

Ожидается, что в ближайшие выходные Коростелев стартует на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.

Клебо — норвежский лыжник, пятикратный олимпийский чемпион, лидер мировых лыжных гонок.

Зульфат Шафигуллин