«Рубин» проведет все три зимних сбора в турецком Белеке
Команда выйдет из отпуска в середине января
«Рубин» проведет все три зимних сбора в турецком Белеке. Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.
Из отпуска футболисты выйдут в середине января, после прохождения медосмотра команда 15 января начнет тренировки в Белеке. Соперники «Рубина» по товарищеским матчам станут известны чуть позже.
- 1 сбор: 15.01 — 26.01;
- 2 сбор: 30.01 — 09.02;
- 3 сбор: 13.02 — 23.02.
Первый официальный матч в 2026 году «Рубин» проведет 28 февраля в Махачкале с местным «Динамо» в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
На зимний перерыв казанская команда ушла на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата. «Рубин» отстает от лидирующего «Краснодара» на 17 очков.
