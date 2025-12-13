«Рубин» проведет все три зимних сбора в турецком Белеке

Команда выйдет из отпуска в середине января

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» проведет все три зимних сбора в турецком Белеке. Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Из отпуска футболисты выйдут в середине января, после прохождения медосмотра команда 15 января начнет тренировки в Белеке. Соперники «Рубина» по товарищеским матчам станут известны чуть позже.

1 сбор: 15.01 — 26.01;

2 сбор: 30.01 — 09.02;

3 сбор: 13.02 — 23.02.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Первый официальный матч в 2026 году «Рубин» проведет 28 февраля в Махачкале с местным «Динамо» в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

На зимний перерыв казанская команда ушла на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата. «Рубин» отстает от лидирующего «Краснодара» на 17 очков.

Зульфат Шафигуллин