Коростелев и Непряева стартуют в спринте на этапе Кубка мира по лыжам в Давосе

Российские лыжники впервые с весны 2022 года заявлены на международный турнир под эгидой FIS

Фото: Егор Данилов

Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева заявлены на старт спринтерских гонок у мужчин и женщин на этапе Кубка мира в Давосе. Россияне впервые с весны 2022 года выйдут на старт в рамках мирового турнира под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Дарья Непряева стартует в женской спринтерской гонке под номером 36 в 15.54 по московскому времени. Дебют Савелия Коростелева можно будет увидеть в 16.37 по мск под 54-м стартовым номером.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Россияне заявлены на этап в Давосе в нейтральном статусе, без флага и гимна страны. В гонках на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе примут участие практически все лидеры мировых лыж.

Ранее татарстанскому лыжнику Сергею Ардашеву, возглавляющему общий зачет Кубка России в этом сезоне, отказали в получении нейтрального статуса. Также пока не имеет доступа к международным турнирам олимпийский чемпион Александр Большунов.

Зульфат Шафигуллин