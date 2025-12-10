FIS выдал лыжникам Коростелеву и Непряевой нейтральные статусы

Татарстанские лыжники получили возможность побороться за путевку на Олимпийские игры

Фото: Михаил Захаров

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) выдала нейтральные статусы российским лыжникам Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Коростелев и Непряева получили возможность побороться в квалификации к Олимпийским играм — 2026. Также нейтральный статус получили российская фристайлистка Анастасия Таталина и шесть белорусских спортсменов.

— Нейтральный статус дает им право участвовать в квалификационных соревнованиях к зимним Олимпийским играм 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо при условии, что они официально примут условия, связанные со статусом AIN. Эти атлеты должны будут соблюдать все действующие правила FIS, — говорится в официальном заявлении FIS.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В ближайшее время список российских спортсменов с нейтральным статусом должен быть увеличен.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал FIS допустить российских атлетов к соревнованиям. Согласно решению, олимпийские спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе, а паралимпийцы — на равных правах с представителями других стран, включая использование национального флага и атрибутики.

В честь получения нейтрального статуса Коростелев опубликовал в соцсетях совместную фотографию с Непряевой.

На российских турнирах Коростелев и Непряева выступают в составе сборной Татарстана. Оба лыжника выиграли общий зачет гонок Кубка России.

Зульфат Шафигуллин