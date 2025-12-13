Лыжники Коростелев и Непряева отобрались на Олимпиаду в спринте

Российские нейтральные атлеты смогли показать квалификационные результаты

Фото: Мария Зверева

Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева отобрались на Олимпийские игры-2026 в спринтерской гонке.

Россияне приняли участие в спринте на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Коростелев и Непряева показали результаты, которых достаточно для прохождения олимпийского отбора.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

При этом для участия на Олимпиаде-2026 российским лыжникам необходимо пройти проверку на нейтральность и получить индивидуальные приглашения от Международного олимпийского комитета.

Коростелев и Непряева пока единственные российские спортсмены, получившие нейтральный статус для выступления на международных турнирах по лыжным гонкам. Оба лыжника во внутренних соревнованиях выступают в составе сборной Татарстана.

Зульфат Шафигуллин