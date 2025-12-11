Слуцкая: «На ОИ‑2026 будут те, кто постарается сделать любую подставу»

Серебряный призер Олимпийский игр выступила с призывом к фигуристам Петросян и Гуменник

Серебряный призер Олимпийский игр Ирина Слуцкая призвала фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника быть готовыми к провокациям на Олимпиаде-2026.

— Первое, что хочу им пожелать, — чтобы ребята попытались отключиться и где‑то внутри были готовы к тому, что произойти может все. Чтобы никакая ситуация не выбила их из колеи. Они должны понимать: будут те, кто постарается выбить им почву из‑под ног, сделать любую подставу. Условно, могут тренера на старт не допустить, могут постоянно проверять на допинг, тем самым пытаясь сломать их режим, график подготовки. Могут где‑нибудь музыку не включить, — приводит слова Слуцкой пресс‑служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Петросян и Гуменник получили нейтральный статус и отобрались на Олимпийские игры-2026 через квалификацию. Российские фигуристы не выступали на официальных международных турнирах с весны 2022 года из-за ситуации вокруг Украины.

Ближайшие Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.



Ранее нейтральные статусы получили два российских лыжника — Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

Зульфат Шафигуллин