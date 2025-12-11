Биатлонистку Богалий внесли в список «Миротворца»*
Ее обвиняют в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины
Олимпийская чемпионку по биатлону в составе сборной России Анну Богалий внесли в базу украинского «Миротворца»*. Ее обвиняют в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, сообщает ТАСС.
Ранее украинский сайт опубликовал данные 25 малолетних детей. Их обвиняют в «сознательном нарушении государственной границы Украины».
Справка
* Сайт признан экстремистским и запрещен на территории России.
