Сегодня УНИКС встретится с «Пари Нижний Новгород»

УНИКС постарается продлить свою беспроигрышную серию в личных встречах с «Пари Нижний Новгород»

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня вечером в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоится волжское дерби: лидер турнирной таблицы УНИКС (11-2) проведет выездной матч против «Пари Нижний Новгород» (3-10).

Казанский клуб, имея в активе 11 побед в 13 турах, уверенно возглавляет таблицу. Нижегородцы, напротив, находятся в нижней части рейтинга, занимая 9-ю строчку с отрицательным балансом побед и поражений.

В минувшую субботу подопечные Велимира Перасовича одержали победу над «Автодором» в Саратове со счетом 74:58, где ключевую роль сыграли результативные действия Маркуса Бингэма, Джалена Рейнольдса и Дмитрия Кулагина.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для команды Сергея Козина матч станет возвращением на домашнюю площадку после пятиматчевого выездного турне, в ходе которого нижегородцы одержали две победы, но завершили серию тремя поражениями подряд.

УНИКС постарается не только добыть очередную победу для закрепления на первом месте, но и продлить свою беспроигрышную серию в личных встречах с «Пари Нижний Новгород», которая на данный момент составляет семь матчей. Напомним, 2 ноября казанцы уже разгромили нижегородцев на выезде со счетом 84:61.

Матч начнется сегодня в 19.00 по московскому времени. Трансляция будет доступна на телеканале «Матч! Игра», в «VK Видео» и на официальном сайте Лиги.

Рената Валеева