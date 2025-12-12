Снуп Догг займет тренерскую роль на Олимпиаде-2026

Он также займет позицию обозревателя на канале NBC

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Американский рэпер Снуп Догг официально получил назначение почетным тренером национальной сборной США на предстоящих зимних Олимпийских играх 2026 года. Информация поступила от пресс-службы Олимпийской комиссии Соединенных Штатов Америки, пишет ТАСС.

Должность почетного тренера носит исключительно добровольческий характер и предполагает поддержку членов американской делегации за пределами официальных мероприятий Олимпиады.

Стоит отметить, что на летней Олимпиаде 2024 года в Париже артист принял участие в качестве специального корреспондента телеканала NBC. Там он исполнял обязанности комментатора, ведя прямые трансляции с места событий. Ранее было объявлено, что он также займет позицию обозревателя на канале NBC во время зимней Олимпиады 2026 года.

Ариана Ранцева