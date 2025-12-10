УНИКС разгромил «Пари Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ

Эта победа стала для УНИКСа второй подряд в рамках Единой лиги ВТБ после поражения от команды «Бетсити‑Парма»

Фото: Динар Фатыхов

В Нижнем Новгороде прошел матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный клуб «Пари Нижний Новгород» принимал казанский УНИКС. Встреча завершилась уверенной победой гостей со счетом 100:69.

Наиболее результативными игроками в составе победителей стали:

Маркус Бингэм — 21 очко и 3 подбора;

Андрей Лопатин — 16 очков и 4 подбора;

Алексей Швед — 19 очков и 6 передач.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

У хозяев площадки лучшими по набранным очкам оказались:

Дин Зантер — 13 очков;

Александр Хоменко — 13 очков;

Евгений Бабурин — 12 очков.

Эта победа стала для УНИКСа второй подряд в рамках Лиги после поражения от команды «Бетсити‑Парма». В свою очередь, «Пари Нижний Новгород» потерпел четвертое поражение кряду.

Следующий матч казанцев пройдет дома в рамках Winline Basket Cup против «Уралмаш». Он начнется 13 декабря в 14:00 мск.

Рената Валеева