УНИКС разгромил «Пари Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ
Эта победа стала для УНИКСа второй подряд в рамках Единой лиги ВТБ после поражения от команды «Бетсити‑Парма»
В Нижнем Новгороде прошел матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный клуб «Пари Нижний Новгород» принимал казанский УНИКС. Встреча завершилась уверенной победой гостей со счетом 100:69.
Наиболее результативными игроками в составе победителей стали:
- Маркус Бингэм — 21 очко и 3 подбора;
- Андрей Лопатин — 16 очков и 4 подбора;
- Алексей Швед — 19 очков и 6 передач.
У хозяев площадки лучшими по набранным очкам оказались:
- Дин Зантер — 13 очков;
- Александр Хоменко — 13 очков;
- Евгений Бабурин — 12 очков.
Эта победа стала для УНИКСа второй подряд в рамках Лиги после поражения от команды «Бетсити‑Парма». В свою очередь, «Пари Нижний Новгород» потерпел четвертое поражение кряду.
Следующий матч казанцев пройдет дома в рамках Winline Basket Cup против «Уралмаш». Он начнется 13 декабря в 14:00 мск.
