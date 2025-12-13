Восемь футболистов «Рубина» проверили на допинг

С января по ноябрь 2025 года РУСАДА регулярно проверяло казанский клуб

Фото: Динар Фатыхов

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января по ноябрь 2025 года проверило восемь футболистов «Рубина» на допинг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющиеся документы.

Издание не обнародовало список проверенных футболистов казанского «Рубина».

Чаще всего с начала года РУСАДА проверяло игроков московского ЦСКА — 12. В тройку самых проверяемых клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) также вошли «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар» — по 11 раз.

Всего с января по ноябрь 2025 года допинг-пробы взяты у 123 футболистов РПЛ.

«Рубин» по итогам первой части чемпионата занимает седьмое место в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» казанская команда отстает на 17 очков. До 1 марта чемпионат РПЛ отправился на зимнюю паузу.

Зульфат Шафигуллин