15 лет назад о централизованном водоснабжении в Дрожжановском районе только мечтали

Министр экологии и природных ресурсов Татарстана, экс-глава Дрожжановского района Александр Шадриков, о засухе, цеолитах и родниковой воде из кранов в домах земляков

Фото: Михаил Захаров

Еще совсем недавно централизованное водоснабжение было доступно лишь населению Старого Дрожжаного. Остальным жителям района оставалось пользоваться колодцами и родниками. Благо и тех, и других хватало. Но вмешалась засуха. О том, как и откуда в дома дрожжановцев пришла вода — в цикле материалов «Реального времени».

Проблема с водой в Дрожжановском районе была всегда

Тема водоснабжения Дрожжановского района для министра экологии и природных ресурсов Татарстана Александра Шадрикова близкая и родная. Именно во времена, когда он возглавил район и произошел значительный сдвиг в решении одного из самых актуальных и болезненных вопросов для каждого дрожжановца.

Александр Шадриков: «Крупных рек и других водоемов в районе просто нет». Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— Проблема водоснабжения всегда была в Дрожжановском районе. Для понимания: крупных рек и других водоемов в районе просто нет. Артезианские скважины бурились на глубину от 280 до 300 метров. И то, та вода, до которой доставали, — техническая. То есть по рекомендации было нельзя даже коров поить этой водой, — сразу обозначил он масштаб проблемы, которую было необходимо решать.

В год, когда Александр Шадриков возглавил исполком, а затем был назначен и главой Дрожжановского муниципального района, ситуация с водой здесь приняла и вовсе катастрофические масштабы. Нагрянула такая засуха, какой и старожилы не могли припомнить.

В 2013 году весна была особенно ранней и жаркой. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— В 2013 году мы на посев вышли 4 апреля уже. На весенне-полевые работы. Мы знаем, что Дрожжановский район — самый юго-западный, и на посев мы выходим на две недели раньше северных территорий Татарстана. А в 2013 году особенно рано: 4 апреля уже вышли на весенне-полевые работы. К этому времени снег уже сошел. Проблемы начались позже: летом. К июлю в Дрожжановском районе пересохли 987 колодцев. У нас тогда в основном колодезное водоснабжение было. Высохли реки. Представляете: питьевой воды нет, реки сохнут, посевы гибнут. ЛПХ обычно из колодцев поило своих коров, а в колодцах воды нет… В тот год поголовье в ЛПХ резко сократилось. Люди пытались добыть воду для животных. В Какерлях (д. Старые Какерли — административный центр Какерлинского сельского поселения Дрожжановского района, — прим. ред.), на дне высохшей реки выкопали колодец, чтобы можно было поить скот, но… И этот колодец тоже высох. Представляете, какая ситуация была! Каптажи все высохли! — поделился тяжелыми воспоминаниями министр.

Такого больше повториться не должно!

Именно такое решение было принято руководством района. Более того, еще до назначения главой района Александра Шадрикова, на тот момент сначала первый замглавы, а позже руководитель исполкома Шаукат Алиуллов начал готовить почву под программу водоснабжения.

Шаукат Алиуллов: «В самом начале 2000-х через экологический фонд мы вошли в программу обследования района на воду». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Я с 1999 года стал первым замглавы. Тогда исполкома еще не было. В то время был самый разгар в республике газификации. Примерно к 2002—2003 годам республика уже в основном вопросы газификации решила. И как раз в это время Минтимер Шаймиев на одном из форумов поднял тему необходимости водоснабжения в рамках программы «Питьевая вода». А для нас это была самая больная точка. К 2004—2005 годам уже мало оставалось газифицировать. Главой района в то время был Джевдет Гафуров. Я к нему захожу: «Нужно бы прозондировать, как нам в программу вклиниться, пока не поздно. Нам бы обследовать район на воду», — говорю. Ну и через экологический фонд мы вошли в программу, — в интервью «Реальному времени» рассказал Шаукат Алиуллов.

Пять лет специалисты изучали подземные водоемы и родники Дрожжановского района. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Почти пять лет профильная организация из Москвы изучала качество подземных вод и родников Дрожжановского района и примыкающей части соседнего — Буинского. Так в распоряжении дрожжановской администрации появился еще не совсем полный, но уже достаточно подробный предварительный отчет о состоянии и качестве подземных вод и родниковых выходов. Вот только где взять денег, чтобы важное и нужное дело, способное придать новый импульс, в том числе и экономическому развитию территорий, не растянулось на многие десятилетия? Районный бюджет такие инвестиции в одиночку точно потянуть бы не смог.

Август 2013 года

12 августа 2013 года, в самый разгар уборочной кампании, район с рабочей поездкой посетило руководство республики — делегация под руководством президента Татарстана Рустама Минниханова. Засуха, конечно, сильно ударила по надеждам дрожжановцев, но и совсем бедным, благодаря стараниям аграриев, урожай быть не обещал.

12 августа 2013 года: посещение Рустамом Миннихановым Дрожжановского района. с сайта rais.tatarstan.ru

Тогда-то, прямо на одном из полей района, Александр Шадриков обратился к лидеру Татарстана с просьбой помочь в решении самой большой проблемы.

— Огромные слова благодарности нашему раису — Рустаму Нургалиевичу, который услышал нашу проблему. Самое главное: негде тут еще воду брать, кроме как из родников и подземных источников. Тогда у нас в основном «Кушкувай» был каптаж (родниковый водозабор «Кушкувай» расположен в 100 м северо-западнее д. Кушкувак, в 4 км западнее западной окраины с. Ст. Дрожжаное, состоит из семи каптажей родникового стока, — прим. ред.), он и сейчас существует. По поручению Рустама Нургалиевича мы начали тогда работать с Сидоровым Артемом Георгиевичем, на тот момент министром экологии и природных ресурсов РТ, по гидрогеологическим изысканиям всего Дрожжановского района, — пояснил Александр Шадриков.

12 августа 2013 года прямо на одном из полей Александр Шадриков обратился к Рустаму Минниханову с просьбой помочь в решении проблемы водоснабжения района. с сайта rais.tatarstan.ru

С особой благодарностью говорит нынешний министр о земляках, так же не оставшихся в стороне от решения общей задачи.

— Самое главное в том, что все важные инициативы поддерживаются самими жителями района. А при такой поддержке самые сложные задачи решаются и быстрее, и эффективнее. Тем более что выходцы из Дрожжановского района очень активно поддержали нас. Гордимся нашими земляками! Один из них — Альберт Кашафович [Шигабутдинов]. Он у нас почетный гражданин Дрожжановского района, в списке идет сразу за Газинуром Хайруллиным — Героем России. Тоже наш земляк.

Альберт Шигабутдинов: «Дрожжановский район безводный, зато родников много». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Дрожжановский район — безводный район. Зато родников в районе много. Только в нашей деревне (Нижнее Чекурское, — прим. ред.) — 39, что я знаю. Река вроде небольшая, но такая рыба водилась! Сейчас заросла. Но ничего: началась работа по расчистке русла и подпитке реки. Так вот, на встрече с Джаудатом Миннахметовым, генеральным директором ГУ «Фонд газификации энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Республики Татарстан» (с августа 2020 года — ГКУ «Главное управление инженерных сетей Республики Татарстан», — прим. ред.) и Ильшатом Фардиевым (генеральный директор ОАО «Сетевая компания», — прим. ред.) я сказал: «Для Дрожжановского района нами почти ничего не сделано. Разве не заслужили дрожжановцы?», — в беседе с журналистом «Реального времени» поделился воспоминаниями 12-летней давности председатель правления АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.

«Прошли пешком каждый родник»

К беседе с журналистом «Реального времени» о том, как и откуда в дома жителей Дрожжановского района пришла вода, Александр Шадриков подготовился основательно. Электронную доску в его кабинете украсила карта родников.

Александр Шадриков: «На карте видно, что проделана огромная работа по Дрожжановскому району». Елена Веселова

— На карте видно, что проделана огромная работа по Дрожжановскому району. Мы тогда с руководителем исполкома Шаукатом Алиулловым и Джаудатом Мидхатовичем ходили по родникам и мерили дебет. Сами придумали, как дебет считать: запруда, ведро, секундомер… И усредняли (смеется). Исследовали, как можно каптировать родники, чтобы обеспечить водой население. Прошли каждый родник, каждый каптаж. Когда мы начинали, Джаудат Мидхатович еженедельно приезжал, и мы с ним полностью проходили начало реализации. Заодно и очистных сооружений реконструкцию сделали — привели в соответствие по нормам к сбросам ПДК. Исходя из количества подворий, количества жителей, размаха животноводства, просчитали все нормы и заложили соответствующие резервуары под родниковую воду. Задача была окольцевать районный центр. Мы расчет сделали, чтобы бесперебойное питание было. Одну линию тянули с Кушкувака, вторую линию восстановили со Старого Ильмово, одну линию тянули с Бурундуков — подвели до Саплыка, а от него до кольцовки, и еще одну линию задача была с Городища. А по пути к гарантированному снабжению мы параллельно запитали с этих же линий населенные пункты. В народе всегда знают, где вода лучше. Те родники, которые есть, вот что вы видите на карте, например, рядом с селом Чекурское, там естественная очистка воды через цеолит. Цеолиты — это как абсорбент, как фильтры и природный минерализатор, — рассказал глава Минэкологии.

Многие родники в Дрожжановском районе перед выходом на поверхность проходят через природный цеолитовый фильтр. Елена Веселова

Уже к концу 2017 года, то есть спустя всего четыре года с момента старта реализации программы по созданию централизованного водоснабжения, более половины населения Дрожжановского района забыло, что такое бегать с ведрами к колодцам и родникам. Из кранов в домах и квартирах та самая родниковая вода и текла.

Спустя всего четыре года с момента старта программы более половины населения района было подключено к централизованному водоснабжению. Реальное время / realnoevremya.ru

— В первую очередь мы каптировали все родники. Это сторона Чекурское, Чувашская Бездна, Городище… то есть мы это все организовали, а дальше уже, где воды не хватало, мы исследование провели по Студенецкому водозабору Буинского района для водоснабжения Дрожжановского района. Там, в районе Бурундуков, есть подземное озеро Студенецкое. Три скважины на 1,5 тыс. кубов сделаны и для водоснабжения, 42 километра тянули водопроводы для снабжения районного центра. Это третий этап. Огромная работа была проведена при поддержке Рустама Нургалиевича: более 220 км был протянут трубопровод: водовод и водопровод. Сами чертили карты, сами делали по перепадам высот, чтобы добиться минимизации затрат по потреблению электроэнергии, так как эти затраты ложатся тарифом на плечи жителей. За счет перепадов высот добивались того, чтобы значительная часть воды поступала самотеком. Все эти расчеты мы делали сами с главой исполкома. И огромную помощь в этом оказал профессионал в вопросе водоснабжения Миннахметов Джаудат Мидхатович. А вот когда мы ставили насосные станции на каптажах, на водоводе, никак не смогли бы обойтись без поддержки Фардиева Ильшата Шаеховича, который за счет электрических сетей подвел электрические сети, поставил трансформаторы для насосных станций. Огромная была проделана работа, — подчеркнул Александр Шадриков.

Под этой защитной земляной насыпью скрывается огромный постоянно пополняемый резервуар родниковой воды. В помещении рядом — мощный насос. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Мы старались сделать систему водоснабжения максимально долговечной и надежной: отойти от водонапорных башен, которые могут ржаветь, ветшать, промерзать в зимний период. В то время уже было налажено производство больших специальных резервуаров из специальных, предназначенных для воды полимеров. И у нас везде, где это необходимо для работы системы водоснабжения, в основном на возвышенностях, зарыты в землю такие накопительные резервуары объемом от 50 до 200 кубов. И в каждом резервуаре — насос. Каждый каптаж имеет ограждение от посторонних, — пояснил Шаукат Алиуллов.

Работа продолжается

Поддержание системы водоводов в рабочем состоянии, обслуживание, ремонт и дальнейшее развитие с 2019 года доверено МУП «Прогресс» под руководством Евгения Иванцова.

Евгений Иванцов: «На сегодня центральным водоснабжением обеспечены 70,68% населения района, и работа продолжается». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— На сегодня по всему району у нас обеспечены центральным водоснабжением 70,68% населения. Тут вопрос не в наших возможностях, а некоторые просто не хотят. Даже в населенных пунктах, куда централизованный водопровод пришел еще в самом начале программы — более 10 лет назад, есть те, кто просто привык пользоваться колодцами. Из населенных пунктов неподключенными пока остались Новое Чекурское, Шатыршаны, Старый Убей, Тат. Тюки, Малое Шаймурзино и Задоровка. В Коршанги и Шигали сравнительно недавно протянули воду. Отсюда — с Хорновар. Поставили еще одну емкость на пригорке и насосную станцию специально. В этом году обеспечиваем водой Чукасы-Иметьево: бурим скважину и тянем водовод на всю деревню. По качеству вода полностью соответствует требованиям. Ведутся работы на ж/д станции Бурундуки: централизованно поменяли старый водовод в той части, что по одну сторону железнодорожных путей и нашли способы решения вопроса с проколом водоводом под железной дорогой. Основная проблема в этом была. Сейчас провели воду полностью. Остается абонентов 10—15 подключить. Сейчас этим и занимаемся, — отчитался об успехах предприятия его директор.

Плюс постоянно в боевой готовности ремонтная бригада. Если где-то происходит прорыв, долго ждать реакции профессионалов не придется.

С появлением централизованного водоснабжения и жизнь в районе обрела новые краски. В том числе и в экономике.

Шаукат Алиуллов: «Для людей главное — достойные условия для жизни: дороги, тепло, газ, вода, канализация и электричество». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— В экономике первое и самое главное — люди. А для людей главное — достойные условия для жизни: дороги, тепло, газ, вода, канализация и электричество. В моей молодости, когда учился, был такой предмет «Политэкономика», а в нем выражение: «Сближение города и села». По уровню жизни. Водоснабжение очень много решило проблем. Начались новые предпринимательские инициативы. У людей пропало стремление уехать из села. Зачем, если и здесь есть условия для жизни, сырье, трудовые ресурсы. Особенно для сельскохозяйственной деятельности, — рассуждает Шаукат Алиуллов.

Александр Шадриков: «Возрождая малую родину, возрождаем великую Россию». Елена Веселова

Об этом же говорит и Александр Шадриков:

— Вклад в водоснабжение — это важный шаг, но лишь один из многих, что предпринимались в районе. Так как район сельскохозяйственный, очень много делалось и делается для развития сельского хозяйства. Это и животноводство, и растениеводство, площади земельных участков, которые не использовались, мы все в оборот вовлекли. Это огромная работа с активным участием наших земляков, таких как Альберт Кашафович. Он, можно смело так сказать, взял шефство над своей малой родиной. То, что было и что на сегодняшний день — это не просто большая, это огромная разница. Есть такое высказывание: «Возрождая малую родину, возрождаем великую Россию». И на самом деле, это не просто экономика, это — быт, это вклад в людей. Еще одно высказывание есть: «Хочешь получить результат через год — посей траву, хочешь получить результат через 10 лет — посади дерево, хочешь вкладываться в вечность — вкладывайся в людей». Благодаря таким землякам, как Альберт Кашафович, у нас возродилось сразу пять сел. Это Верхнее Чекурское, Старое Чекурское, Нижнее Чекурское, Малый Аксай, Татарские Шатрашаны — это все одно Нижнечекурское сельское поселение. На сегодняшний день там нет ни одного гектара необработанного. А еще не так давно все было печально. На сегодняшний день самые современные технологии. Там полностью то, что применяется, сейчас в растениеводстве, в агрономии, в механизации, это закупка техники… задышало село по-новому. Это судьбы людей. Они видят сегодня свое будущее, будущее своих детей, которые остаются, понимая, что можно и в деревне успешно работать и зарабатывать.

Альберт Шигабутдинов: «Есть у нас еще один большой проект в планах. И он тоже касается воды в Дрожжановском районе». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Есть у нас еще один большой проект в планах. И он тоже касается воды в Дрожжановском районе. Но пока об этом говорить немного рано, — добавил интриги сам Альберт Шигабутдинов.

Об этом, а также о том, с какими трудностями и вызовами пришлось столкнуться при создании системы водоводов в Дрожжановском районе в воспоминаниях самих участников процесса, о том, как связаны между собой родники и «сталинские лесопосадки», почему за дрожжановской водой приезжают из соседних регионов и что еще предстоит сделать — в следующих частях цикла.

Продолжение следует.