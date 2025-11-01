В Татарстане планируется полный переход домовых чатов на MAX

На данный момент работа по переводу идет неравномерно

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане активно реализуется программа по переводу домовых чатов многоквартирных домов в национальный мессенджер MAX. На сегодняшний день в новую платформу переведены чаты 3 640 многоквартирных домов, что составляет 20% от общего числа МКД в регионе, сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Дамир Шайдуллин.

На совещании в Доме Правительства Шайдуллин заявил, что работа по переводу домовых чатов идет неравномерно. В 21 районе, включая Казань и Набережные Челны, показатель перехода составляет менее 30%. В 11 районах этот показатель превышает 30%, а еще 11 районов полностью завершили переход на новую платформу.

Первый замглавы Минстроя РТ подчеркнул, что до декабря 2025 года необходимо завершить перевод всех домовых чатов, используемых для коммуникации между управляющими компаниями и жителями.

Наталья Жирнова