В Татарстане планируется полный переход домовых чатов на MAX

21:56, 01.11.2025

На данный момент работа по переводу идет неравномерно

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане активно реализуется программа по переводу домовых чатов многоквартирных домов в национальный мессенджер MAX. На сегодняшний день в новую платформу переведены чаты 3 640 многоквартирных домов, что составляет 20% от общего числа МКД в регионе, сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Дамир Шайдуллин.

На совещании в Доме Правительства Шайдуллин заявил, что работа по переводу домовых чатов идет неравномерно. В 21 районе, включая Казань и Набережные Челны, показатель перехода составляет менее 30%. В 11 районах этот показатель превышает 30%, а еще 11 районов полностью завершили переход на новую платформу.

взято с сайта kzn.ru

Первый замглавы Минстроя РТ подчеркнул, что до декабря 2025 года необходимо завершить перевод всех домовых чатов, используемых для коммуникации между управляющими компаниями и жителями.

О том, как Татарстан осваивает MAX — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова

