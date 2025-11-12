Советские лекала мешают «Рубину»: вложений на копейку, ожиданий на миллион

Критический разбор происходящего в казанском футбольном клубе

Фото: Динар Фатыхов

В Российской премьер-лиге (РПЛ) завершился первый круг чемпионата. Казанский «Рубин» по итогам 15 туров занимает седьмое место в турнирной таблице. Команда показала идентичный с прошлогодним сезоном результат. А ведь перед Рашидом Рахимовым была поставлена цель бороться за самые высокие позиции. Почему план проваливается — читайте в материале «Реального времени».

Советские лекала «Рубина»



«Рубин» завершил первый круг чемпионата на седьмой позиции. Подопечные Рашида Рахимова одержали пять побед, сыграли пять раз вничью и потерпели пять поражений, набрав ровно 20 очков. От занимающего шестое место московского «Спартака» казанцы отстают на пять баллов, а от лидирующих «Краснодара» и ЦСКА команду отделяют 13 очков. С сентября казанцы выиграли лишь дважды, хотя после трех туров шли без поражений.

А ведь перед «Рубином» поставлена амбициозная задача: минимум — быть в топе-5, а максимум — завоевать медали. Первым в прессе, в мае, официально об этом сказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов: «Мы за эволюцию, думаю, будет поставлена задача попасть в топ-5 таблицы РПЛ в следующем сезоне». Президент клуба Марат Сафиуллин в общении с «Реальным временем» в июле уточнял: «Мы будем бороться за самые высокие места в таблице, за победу в каждом матче».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Нынешний «Рубин» живет по советским лекалам. Руководству важно, чтобы результаты у клуба были лучше, чем в предыдущий отчетный период. Пока команда Рашида Рахимова полностью удовлетворяла амбиции. В первый свой сезон тренер выиграл Первую лигу, затем с ходу занял место в середине таблицы, а на третий год финишировал на одну позицию выше. Отчеты с ростом показателей есть — все довольны.

Логично, что сейчас от команды ждут улучшения прошлогодних результатов. Но «Рубин» снова застрял в середине таблицы и с трудом вышел в плей-офф Кубка России, вылетев в Путь регионов. Очевидно, что в чемпионате борьбы за медали не получилось. Поэтому в клубе поставили новую цель — дойти до полуфинала в Кубке страны.

Цель есть, решений нет

Для реализации поставленной цели необходимо выполнить определенные задачи. Это уже истина из теории планирования. Но если с целью в «Рубине» определились, то с постановкой задач для достижения этой самой цели возникают проблемы.

Здесь важно представить хронологию из жизни клуба за последние полгода. Вначале после слов Леонова о желании бороться за топ-5 появилась информация, что «Рубину» выделят дополнительное финансирование для усиления состава. Далее едва не лишились лучшего бомбардира Мирлинда Даку, но албанец не смог договориться с «Зенитом» и остался в Казани. На это в клубе отреагировали моментально: продлили контракт с нападающим, сделав его единственным миллионером в команде. Затем обновили соглашения с другими лидерами — Угочукву Иву, Игором Вуячичем, Ильей Рожковым, Егором Тесленко и Русланом Безруковым.

А вот на трансферы денег не осталось. Вместо ожидаемых больших трат на усиление состава Рашид Рахимов на старте чемпионата остался с одним подписанием защитника сборной Гондураса Дениля Мальдонадо. Клуб не стал уходить от своего старого принципа «не платить за игрока больше 2—3 млн евро». В результате «Рубин» подписал футболистов, которые в шорт-листе тренера находились в конце списка, да и то лишь под закрытие летнего трансферного окна. В том числе Далера Кузяева и Антона Швеца, пришедших в команду после завершения установленного периода трансферов. Кстати, оба достались казанцам абсолютно бесплатно — без агентских отчислений и бонусов за подписание контракта.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В итоге получилось так, что «Рубин» на прошлогоднем багаже продержался в лидерах первые три тура, а затем вовремя не дождался усиления и покатился вниз. Клуб не сумел поддержать тренера в нужный момент, закупив свежих игроков. В результате пришлось встраивать не тех, кого хотелось, и в сжатые сроки. С таким менеджментом в отношении выполнения задач сложно претендовать на высокие места в чемпионате.

Трансферы — худшие в топ-7

Если глянуть на суммы трансферов клубов из верхней части турнирной таблицы РПЛ, то выяснится, что «Рубин» провел наихудшую работу среди первой семерки прошлого сезона. «Краснодар» закупил игроков на 16 млн евро, «Зенит» — 32 млн евро, ЦСКА — 16 млн евро, «Спартак» — 27 млн евро, «Динамо» — 20 млн евро. И только «Локомотив» потратил меньше казанцев — 1,5 млн евро против 5 млн евро. Но москвичи купили одного из лучших форвардов России Николая Комличенко, а «Рубин» получил футболистов уровня второго дивизиона Испании и Франции.

Все чаще звучит тезис, что трансферы не важны, некоторые клубы идут наверху даже с малыми затратами. Но это не аксиома, не устоявшееся утверждение, скорее единичные вспышки, как это было с «Рубином» Бердыева в первый сезон или «Лестером» в Англии. А вот если ты хочешь, чтобы команда всегда шла наверху среди лидеров, то надо вкладываться. Это тоже не аксиома, но это работает чаще. Перефразируя на язык налоговиков — чем выше у компании выручка, тем выше шансы получить от нее больше налоговых отчислений. Однако все понимают, что это не гарантия получения больших перечислений в бюджет.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Поэтому раз не хочется тратить много, то приходится выбирать: либо ты идешь в середине РПЛ с футболом Рахимова, либо ты рискуешь плестись на дне с красивой игрой и важным тренером. Во втором варианте, возможно, команда поднимется вверх, но в республике пока не готовы рисковать. А вкладываться в «хотелки» нынешнего тренера в клубе почему-то не желают.

Отсутствие усиления мешает оценить потенциал

И даже с таким бюджетом на трансферы Рахимов умудряется раскрывать потенциал команды. Попасть в цель при покупке игроков в диапазоне 1—2 млн евро гораздо сложнее, чем при больших тратах. Таковых у «Рубина» за последние два сезона набралось уже около 5—7 футболистов. Самым ярким примером является Мирлинд Даку, который приобретался за 1,2 млн евро и превратился в одного из лучших форвардов РПЛ. Сюда же можно отнести Илью Рожкова, чей контракт был продлен за пару месяцев до его истечения, Руслана Безрукова, Угочукву Иву и Дардана Шабанхаджая. Трансферная стоимость состава «Рубина» с момента возвращения из Первой лиги выросла в несколько раз.

Но в последние трансферные окна даже таких переходов стало гораздо меньше. Все это приводит к травмам и падению потенциала команды. Концовка первого круга текущего чемпионата доказала это на деле. Из-за перегрузок у центральных защитников пошли травмы, пришлось перекраивать состав, а вместе с ним и тактические схемы. Рахимов ограничен в вариациях в атаке, а Даку защитники в РПЛ уже давно изучили и научились успешно противодействовать албанцу. И все равно «Рубин» умудряется идти на седьмом месте и улучшать прошлогодние результаты.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кстати, о трансферах и лимитированных суммах. Зимой клуб отказался переплачивать за нападающего «Мирандеса» Хоакина Паничелли. На тот момент игрок стоил в районе 4 млн евро — сумма для «Рубина» подъемная. Однако Паничелли не купили, а летом нападающий ушел в «Страсбур» и сейчас является лучшим бомбардиром чемпионата Франции. Сюда же можно отнести Леандро Андраде, который с «Карабахом» сейчас шумит в Лиге чемпионов, и Хуана Боселли, нынешнего лидера «Пари НН».

Каков спортивный план?

Поэтому в отношении «Рубина» важно смотреть не на результат, а на то, что творится внутри. Пока нет четкого понимания, чего именно хотят в клубе. Прямо сейчас в Татарстане могут быть довольными работой руководства «рубиновых». Марату Сафиуллину удалось стабилизировать ситуацию, которая успела расшататься при Рустеме Сайманове и Леониде Слуцком. Его ставка на Рашида Рахимова сработала успешно. Также клуб активно работает в других направлениях, что в инфраструктурном, что в медийном или другом плане.

Однако в спортивном плане, по ощущениям, планирование пока хромает. Казалось бы, летом продлили контракт с лидерами, и это хорошо. Но для чего продлевать контракт, если вместе с сохранением Даку, Иву и Вуячича не подписали новых классных игроков? В итоге все осталось в полупозиции.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Зимой «Рубин» может прилично заработать. По данным источников «Реального времени», два топ-клуба РПЛ готовы приобрести полузащитника казанцев Иву. С учетом анонсируемого ужесточения лимита на легионеров, где футболисты из стран ЕАЭС не будут считаться иностранцами, спрос и ценник на армянина будет высокий. Также наши источники сообщают, что два клуба из Дании и Австрии заинтересованы в трансфере Шабанхаджая. «Рубин» мог продать Дардана еще летом, но тогда решили сохранить хавбека у себя до зимы. Устойчивый спрос сохраняется на русских: Рожков, Безруков, а недавно начали прощупывать почву по Константину Нижегородову.

Вот и получается путаница. Хотят бороться за высокие места, но не вкладываются в состав. Идут в середине таблицы, однако продавать лидеров не хотят (а ведь спрос есть). Если причиной стагнации по этим вопросам является недоверие к Рахимову, то следовало бы его уволить. Но отставку тренера могут не понять в вышестоящем руководстве, где пока стоят за сохранение нынешнего тренера.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

До зимнего перерыва «Рубину» осталось провести три матча в чемпионате и один в Кубке России. В Премьер-лиге соперниками казанцев станут «Ахмат» (дома), «Зенит» (в гостях) и «Ростов» (в гостях), а в кубковом противостоянии ждет «Арсенал» (в гостях). Календарь непростой, но от выступления команды в этих матчах будет зависеть если не все, то очень многое.