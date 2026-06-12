Россиянин Кибалко стал вице-президентом Международного союза конькобежцев

Кибалко получил поддержку 85 делегатов, против его избрания выступили 30 участников голосования

Александр Кибалко избран вице-президентом Международного союза конькобежцев (ISU) по конькобежному спорту. Решение было принято на конгрессе организации, который проходит с 10 по 12 июня на Тенерифе.

Кибалко получил поддержку 85 делегатов, против его избрания выступили 30 участников голосования.

После объявления результатов он поблагодарил за доверие и заявил о готовности к интенсивной работе, отметив, что способен работать в том числе в ночное время.

Александр Кибалко — победитель чемпионата Европы 2001 года на дистанции 500 метров, а также Кубка мира того же года на дистанции 1 500 метров.

Напомним, что ранее президентом Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) избрали Александра Оспельта из Лихтенштейна.

Наталья Жирнова