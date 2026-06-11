Конгресс IBSF отклонил инициативу об исключении Федерации бобслея России

Против включения вопроса в повестку проголосовали 17 делегатов, за — 15, еще трое воздержались

Делегаты конгресса Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) не поддержали предложение об исключении Федерации бобслея России из повестки заседания. Об этом сообщается в телеграм-канале российской федерации.

Конгресс проходит в австрийском Зальцбурге. В ходе заседания представители Украины предложили рассмотреть вопрос об исключении Федерации бобслея России из состава IBSF, однако инициатива не получила поддержки. Против включения вопроса в повестку проголосовали 17 делегатов, за — 15, еще трое воздержались.

— Результаты голосования стали свидетельством того, что значительная часть международного сообщества бобслея и скелетона выступает за сохранение диалога и решение возникающих вопросов в конструктивном ключе, руководствуясь интересами развития спорта, — сказано в официальном сообщении федерации.

Напомним, что ранее FIDE временно приостановила членство Федерации шахмат России.

Наталья Жирнова