Около две трети казанцев планируют смотреть ЧМ-2026 по футболу
Германия и Аргентина — фавориты горожан на чемпионате мира
Две трети жителей Казани намерены следить за чемпионатом мира по футболу 2026 года. Об этом сообщают аналитики Авито по итогам опроса горожан.
Большинство опрошенных увлечены предстоящим турниром, хотя и с разными ожиданиями: 69% планируют смотреть игры, причем 28% будут следить за матчами любимых команд, 26% собираются посмотреть все поединки, а 14% скорее ограничатся просмотром финала.
Предпочтения болельщиков из Казани разнообразны: активнее всего поддерживают сборную Германии — 16%, следом с небольшим отрывом идет Аргентина — 15%, 12% болеют за Португалию и Бразилию, а за Францию — 11%. Особенно выделяется молодежь 18—24 лет — почти каждый четвертый будет болеть за Испанию. При этом треть опрошенных признались, что просто любят футбол и не собираются никого поддерживать.
Казанцы по-разному организуют просмотр матчей: почти половина — 49%, предпочитает смотреть игры дома в одиночестве, 33% планируют собраться с друзьями, а 10% отправятся в паб или бар. Главным экраном для горожан остается телевизор (85%), но часть зрителей готовы использовать ноутбук (9%), смартфон(3%) или планшет (3%).
Почти каждый второй житель Казани (43%) намерен подготовиться к просмотру: 25% наденут футболку или форму любимой сборной, 13% — шарф или бандану, 12% достанут аксессуары в цветах команды, а 9% возьмут флаг страны-фаворита.
При этом реклама заметно влияет на выбор площадки для просмотра: шесть из десяти опрошенных признают, что онлайн-реклама помогает принять решение, а для 12% это один из ключевых факторов. Чаще всего внимание привлекают объявления на маркетплейсах и сайтах с объявлениями (24%), в сервисах коротких видеороликов (22%) и в соцсетях (16%).
Напомним, что, по прогнозам агентства Jami Lup Sport, матчи чемпионата мира — 2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике, должны посмотреть около 30 млн россиян.
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