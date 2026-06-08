Около две трети казанцев планируют смотреть ЧМ-2026 по футболу

Германия и Аргентина — фавориты горожан на чемпионате мира

Фото: Максим Платонов

Две трети жителей Казани намерены следить за чемпионатом мира по футболу 2026 года. Об этом сообщают аналитики Авито по итогам опроса горожан.

Большинство опрошенных увлечены предстоящим турниром, хотя и с разными ожиданиями: 69% планируют смотреть игры, причем 28% будут следить за матчами любимых команд, 26% собираются посмотреть все поединки, а 14% скорее ограничатся просмотром финала.

Предпочтения болельщиков из Казани разнообразны: активнее всего поддерживают сборную Германии — 16%, следом с небольшим отрывом идет Аргентина — 15%, 12% болеют за Португалию и Бразилию, а за Францию — 11%. Особенно выделяется молодежь 18—24 лет — почти каждый четвертый будет болеть за Испанию. При этом треть опрошенных признались, что просто любят футбол и не собираются никого поддерживать.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Казанцы по-разному организуют просмотр матчей: почти половина — 49%, предпочитает смотреть игры дома в одиночестве, 33% планируют собраться с друзьями, а 10% отправятся в паб или бар. Главным экраном для горожан остается телевизор (85%), но часть зрителей готовы использовать ноутбук (9%), смартфон(3%) или планшет (3%).

Почти каждый второй житель Казани (43%) намерен подготовиться к просмотру: 25% наденут футболку или форму любимой сборной, 13% — шарф или бандану, 12% достанут аксессуары в цветах команды, а 9% возьмут флаг страны-фаворита.

При этом реклама заметно влияет на выбор площадки для просмотра: шесть из десяти опрошенных признают, что онлайн-реклама помогает принять решение, а для 12% это один из ключевых факторов. Чаще всего внимание привлекают объявления на маркетплейсах и сайтах с объявлениями (24%), в сервисах коротких видеороликов (22%) и в соцсетях (16%).

Напомним, что, по прогнозам агентства Jami Lup Sport, матчи чемпионата мира — 2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике, должны посмотреть около 30 млн россиян.

Ильназ Юсупов