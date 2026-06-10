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Сегодня на домашнем паркете УНИКС сыграет с ЦСКА в четвертом и решающем матче финальной серии

09:05, 10.06.2026

Для УНИКСа эта игра станет последней возможностью сохранить шансы на продолжение финального противостояния

Сегодня на домашнем паркете УНИКС сыграет с ЦСКА в четвертом и решающем матче финальной серии
Фото: предоставлено пресс-службой баскетбольного клуба УНИКС

Казанский УНИКС 10 июня проведет четвертый матч финальной серии Единой лиги ВТБ против московского ЦСКА. Встреча состоится в Казани на паркете «Баскет-холла» в 19:30 мск.

После трех игр впереди находится ЦСКА, который ведет в серии со счетом 3:0. Для московского клуба предстоящий матч может стать решающим в борьбе за чемпионский титул. В случае победы армейцы завершат серию и завоюют свой 13-й титул.

Для УНИКСа четвертая игра станет последней возможностью сохранить шансы на продолжение финального противостояния. Команда под руководством Велимира Перасовича постарается сократить отставание в серии и добиться первой победы над соперником.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Предыдущий матч также прошел в Казани и завершился победой ЦСКА. УНИКС уступил дома со счетом 74:86, а кадровые проблемы команды продолжают усугубляться на фоне травм ключевых игроков. «Мы не хотим счета в серии 4:0 и смотреть, как они празднуют на нашей площадке. Мы должны показать, почему мы прошли так далеко в сезоне», — заявил на послематчевой пресс-конференции центровой Маркус Бингэм. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Наталья Жирнова

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