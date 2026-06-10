Сегодня на домашнем паркете УНИКС сыграет с ЦСКА в четвертом и решающем матче финальной серии

Для УНИКСа эта игра станет последней возможностью сохранить шансы на продолжение финального противостояния

Казанский УНИКС 10 июня проведет четвертый матч финальной серии Единой лиги ВТБ против московского ЦСКА. Встреча состоится в Казани на паркете «Баскет-холла» в 19:30 мск.

После трех игр впереди находится ЦСКА, который ведет в серии со счетом 3:0. Для московского клуба предстоящий матч может стать решающим в борьбе за чемпионский титул. В случае победы армейцы завершат серию и завоюют свой 13-й титул.

Для УНИКСа четвертая игра станет последней возможностью сохранить шансы на продолжение финального противостояния. Команда под руководством Велимира Перасовича постарается сократить отставание в серии и добиться первой победы над соперником.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Предыдущий матч также прошел в Казани и завершился победой ЦСКА. УНИКС уступил дома со счетом 74:86, а кадровые проблемы команды продолжают усугубляться на фоне травм ключевых игроков. «Мы не хотим счета в серии 4:0 и смотреть, как они празднуют на нашей площадке. Мы должны показать, почему мы прошли так далеко в сезоне», — заявил на послематчевой пресс-конференции центровой Маркус Бингэм. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Наталья Жирнова