Сборные России и Белоруссии не сыграют на ЧМ-2027 по хоккею

Российская команда пропустит турнир шестой год подряд

Фото: Динар Фатыхов

Международная федерация хоккея (ИИХФ) обнародовала составы групп на чемпионат мира 2027 года, который пройдет в Германии. В списке участников не оказалось сборных России и Белоруссии — команды пропустят турнир уже шестой год подряд. На официальном сайте ИИХФ обе команды размещены отдельно с пометкой «не участвуют в программе чемпионатов мира».

Распределение команд по группам провели с учетом рейтинга ИИХФ. Возглавляет его Швейцария, которая трижды подряд выходила в финал мировых первенств, но пока не завоевала золото. В группе А сыграют Швейцария, Финляндия, Швеция, Германия, Латвия, Австрия, Словения и Украина. Группу B составят Канада, США, Чехия, Словакия, Дания, Норвегия, Казахстан и Венгрия.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Однако если отбросить санкционный аспект, то российская сборная займет первую строчку мирового рейтинга. Сейчас у нее 5 510 очков, что на 175 больше, чем у лидирующей Швейцарии (5 335 баллов). Последний раз сборная России выступала на мировом первенстве в 2021 году: тогда она вылетела в четвертьфинале, проиграв Канаде со счетом 1:2 в овертайме.

Напомним, что в 2027 году Минск примет Матч звезд Континентальной хоккейной лиги. По информации пресс-службы КХЛ, мероприятие состоится 6 и 7 февраля.

Ильназ Юсупов