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Спортсменка из Татарстана Ралина Гилязова стала чемпионкой России по плаванию на дистанции 50 метров

08:23, 08.06.2026

19-летняя спортсменка показала результат 30,34 секунды, опередив трехкратного призера Олимпийских игр Юлию Ефимову

Спортсменка из Татарстана Ралина Гилязова стала чемпионкой России по плаванию на дистанции 50 метров
Фото: Артем Дергунов

Татарстанская пловчиха Ралина Гилязова завоевала золотую медаль чемпионата России по плаванию на дистанции 50 метров брассом.

19-летняя спортсменка показала результат 30,34 секунды, опередив трехкратного призера Олимпийских игр Юлию Ефимову, которая финишировала с результатом 30,55 секунды. По итогам заплыва обе спортсменки выполнили норматив для участия в чемпионате Европы.

У мужчин на дистанции 50 метров брассом победу одержал Кирилл Пригода, показав результат 26,85 секунды. Вторым стал Иван Кожакин, уступив лидеру одну десятую секунды. 6 июня в казанском Дворце водных видов спорта стартовал чемпионат России по плаванию, который станет отборочным на чемпионат Европы в Париже и продлится до 11 июня. Что еще ожидать от турнира — в превью «Реального времени».

Наталья Жирнова

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