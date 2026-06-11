«Ак Барс» повторил оффершит «Сибири» по Семену Терехову

Казанцы решили не отпускать нападающего в новосибирский клуб

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» повторил оффершит «Сибири» по нападающему Семену Терехову. Об этом сообщила пресс-служба казанского клуба.

Таким образом, форвард в статусе ОСА остается в «Ак Барсе» на следующий сезон.

Напомним, ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что «Сибирь» предложила контракт нападающему с зарплатой в 15 млн рублей за сезон. В случае если бы казанцы не повторили предложение сибиряков, «Ак Барс» бы получил компенсацию в размере 20 млн рублей.

Терехов в минувшем сезоне КХЛ провел за «Ак Барс» 17 матчей в КХЛ и набрал 6 (4+2) очков.

Евгений Романов