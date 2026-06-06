Россиянка Мирра Андреева стала чемпионкой «Ролан Гаррос» во Франции
19-летняя спортсменка впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема»
Россиянка Мирра Андреева стала чемпионкой «Ролан Гаррос» во Франции. В финале она победила польку Майю Хвалинску.
Для 19‑летней россиянки этот титул стал шестым в карьере и первым в турнире «Большого шлема».
Мирра Андреева заработала рекордные для российского женского тенниса $3,2 млн за победу на «Ролан Гаррос».
Ранее чемпионками «Ролан Гаррос» становились только три россиянки — Мария Шарапова (2012, 2014), Светлана Кузнецова (2009) и Анастасия Мыскина (2004).
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