«Ак Барс» продлил контракт с Анваром Гатиятулиным до 2028 года

50-летний специалист будет продолжать руководить казанским клубом еще два сезона по новому контракту

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» продлил контракт с главным тренером Анваром Гатиятулиным до 2028 года. Об этом сообщила пресс-служба казанской команды в социальных сетях.



— За два сезона работы Анвара Рафаиловича «Ак Барс» заметно прибавил во всех аспектах — выросли игроки, тренерский штаб и команда в целом. Признание его лучшим тренером сезона абсолютно заслуженно. Вместе мы прошли непростой, но очень важный путь до финала и уверены, что способны сделать следующий шаг к нашей главной цели.



Мы видим хорошие перспективы в нашей дальнейшей совместной работе и уверены, что вместе со всем тренерским штабом сможем добиться новых побед, — прокомментировал сделку генеральный менеджер команды Марат Валиуллин.

В сезоне-2025/26 Анвар Гатиятулин вместе с «Ак Барсом» одержал 57 побед, вышел в финал Кубка Гагарина и был признан лучшим тренером сезона.

Евгений Романов