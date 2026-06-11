«Ак Барс» продлил контракт с Анваром Гатиятулиным до 2028 года
50-летний специалист будет продолжать руководить казанским клубом еще два сезона по новому контракту
«Ак Барс» продлил контракт с главным тренером Анваром Гатиятулиным до 2028 года. Об этом сообщила пресс-служба казанской команды в социальных сетях.
— За два сезона работы Анвара Рафаиловича «Ак Барс» заметно прибавил во всех аспектах — выросли игроки, тренерский штаб и команда в целом. Признание его лучшим тренером сезона абсолютно заслуженно. Вместе мы прошли непростой, но очень важный путь до финала и уверены, что способны сделать следующий шаг к нашей главной цели.
Мы видим хорошие перспективы в нашей дальнейшей совместной работе и уверены, что вместе со всем тренерским штабом сможем добиться новых побед, — прокомментировал сделку генеральный менеджер команды Марат Валиуллин.
В сезоне-2025/26 Анвар Гатиятулин вместе с «Ак Барсом» одержал 57 побед, вышел в финал Кубка Гагарина и был признан лучшим тренером сезона.
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