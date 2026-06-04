Следующий Матч звезд КХЛ пройдет в столице Белоруссии

Проведение намечено в Минске 6 и 7 февраля 2027 года

Фото: Динар Фатыхов

Следующий Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пройдет в Минске, сообщает пресс-служба организации. Столица Белоруссии примет мероприятие 6 и 7 февраля 2027 года.

— Слова благодарности руководству Белоруссии и минского «Динамо» за заинтересованность в проведении мероприятия и желание организовать его на самом высоком уровне — ждем всех болельщиков в Минске в феврале 2027 года! — анонсировал мероприятие президент КХЛ Алексей Морозов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Минск уже проводил у себя Матч звезд КХЛ в 2010 году. В прошедшем сезоне мероприятие прошло в Екатеринбурге.

Напомним, ранее «Ак Барс» выбил минское «Динамо» во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина со счетом 4:0 в серии. По окончании сезона минчане расстались с главным тренером Дмитрием Квартальновым. Куда ушел рулевой минского «Динамо» — читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин