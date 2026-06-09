Спрос на тренеров по бадминтону в Казани вырос на 88%, по волейболу — втрое

Рост интереса к тренировкам подстегнул и продажи спортивного инвентаря

Фото: Динар Фатыхов

Этой весной жители Казани стали чаще обращаться к спортивным тренерам и экономить на спортивном инвентаре — к такому заключению пришли исследователи «Авито».

Наибольший рост спроса зафиксирован в индивидуальных видах спорта. Так, услуги тренеров по бадминтону стали популярнее на 88% по сравнению с прошлым годом. Этот вид спорта привлекает своей доступностью: для игры не нужна дорогая экипировка или специальная площадка, а с наставником можно быстро освоить правильную технику.

На 33% вырос интерес к занятиям с тренером по велоспорту: с началом сезона казанцы хотят научиться правильно распределять нагрузку и выбирать скоростные режимы. Услуги тренеров по большому теннису стали востребованнее на 26%. Этот вид спорта популярен круглый год, а летом к нему добавляется еще и социальный аспект: игра на открытом воздухе и времяпрепровождение с друзьями. А среди командных видов спорта лидирует волейбол: спрос на тренировки с наставником вырос почти втрое. На 5% увеличился интерес к тренерам по баскетболу.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Рост интереса к тренировкам подстегнул и продажи спортивного инвентаря. Товары для тенниса и бадминтона покупают на 44% чаще, а инвентарь для водного спорта на 70%. Продажи аксессуаров для плавания (масок, ласт, шапочек и очков) выросли на 30%, всего необходимого для дайвинга и других водных видов спорта на 35% и на 26% на гидрокостюмов. Футбольную экипировку приобретают на 29% чаще.

Значительно выросли продажи велосипедов, в целом на 17%, причем основной спрос приходится на детские модели: на лето многие семьи переезжают за город, где велосипед для ребенка становится и развлечением, и средством передвижения. Детские велосипеды покупают на 26% чаще, а на вторичном рынке спрос вырос на 27%.

Многие казанцы выбирают покупку спортивного инвентаря с рук: 87% роликов и скейтбордов, а также 59% велосипедов приобретаются на ресейл-платформах. Например, ролики на вторичном рынке стоят в среднем 1200 рублей вместо 2400 рублей за новые, а велосипеды — 8000 рублей против 14 300 рублей. Таким образом, экономия при покупке на ресейле достигает 44%.

Спорт в Татарстане активно развивается. Напомним, что двумя годами ранее в Алексеевском районе республики открыли Центр бадминтона, а уже в этом году, с 2 по 6 июля, Казань примет чемпионат России по велосипедному спорту.



Ильназ Юсупов