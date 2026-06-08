Леонов: в России нет арены для проведения чемпионата мира по плаванию, но Казань знает, как это сделать

Комментируя слова главы Федерации водных видов спорта России Дмитрия Мазепина о возможности проведения чемпионатов мира и Европы вне Казани, Леонов отметил, что его слова могли быть неверно интерпретированы

Фото: Динар Фатыхов

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что не понимает нежелания Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) рассматривать Казань в качестве площадки для проведения крупных турниров по водным видам спорта, учитывая опыт города в организации подобных соревнований. Его слова передают РИА «Новости».

Комментируя слова главы Федерации водных видов спорта России Дмитрия Мазепина о возможности проведения чемпионатов мира и Европы вне Казани, Леонов отметил, что его слова могли быть неверно интерпретированы.

— Чемпионат мира я бы вообще сегодня не комментировал, потому что ни в одном городе нашей страны нет основного объекта, на котором можно провести [чемпионат мира] по плаванию. Нам нужна арена на 10 тысяч зрителей. Это серьезный инфраструктурный проект. Мы всегда готовы, мы знаем, как это делать, — заявил министр спорта РТ.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Леонов добавил, что Казань обладает одной из самых опытных команд по организации соревнований по водным видам спорта — от чемпионатов России до мировых первенств — и готова принимать крупные турниры в будущем.

Ранее Казань должна была принять чемпионат мира по водным видам спорта в 2025 году, однако турнир перенесли из-за ситуации вокруг Украины. Также чемпионат Европы, который планировалось провести в столице Татарстана в 2024 году, был перенесен на 2028 год. На днях министр спорта РТ Владимир Леонов заявил, что ведомство находится в тесных контактах с European Aquatics по вопросу проведения чемпионата Европы — 2028.

Наталья Жирнова