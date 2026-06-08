Леонов: в России нет арены для проведения чемпионата мира по плаванию, но Казань знает, как это сделать
Комментируя слова главы Федерации водных видов спорта России Дмитрия Мазепина о возможности проведения чемпионатов мира и Европы вне Казани, Леонов отметил, что его слова могли быть неверно интерпретированы
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что не понимает нежелания Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) рассматривать Казань в качестве площадки для проведения крупных турниров по водным видам спорта, учитывая опыт города в организации подобных соревнований. Его слова передают РИА «Новости».
Комментируя слова главы Федерации водных видов спорта России Дмитрия Мазепина о возможности проведения чемпионатов мира и Европы вне Казани, Леонов отметил, что его слова могли быть неверно интерпретированы.
— Чемпионат мира я бы вообще сегодня не комментировал, потому что ни в одном городе нашей страны нет основного объекта, на котором можно провести [чемпионат мира] по плаванию. Нам нужна арена на 10 тысяч зрителей. Это серьезный инфраструктурный проект. Мы всегда готовы, мы знаем, как это делать, — заявил министр спорта РТ.
Леонов добавил, что Казань обладает одной из самых опытных команд по организации соревнований по водным видам спорта — от чемпионатов России до мировых первенств — и готова принимать крупные турниры в будущем.
Ранее Казань должна была принять чемпионат мира по водным видам спорта в 2025 году, однако турнир перенесли из-за ситуации вокруг Украины. Также чемпионат Европы, который планировалось провести в столице Татарстана в 2024 году, был перенесен на 2028 год. На днях министр спорта РТ Владимир Леонов заявил, что ведомство находится в тесных контактах с European Aquatics по вопросу проведения чемпионата Европы — 2028.
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