«Нефтехимик» подписал лучшего бомбардира в истории «Сочи»

Состав нижнекамской команды пополнил нападающий Артур Тянулин

Нападающий Артур Тянулин перешел в «Нефтехимик». Об этом сообщили в пресс-службе нижнекамского клуба.

— Мы рады приветствовать Артура в Стае и желаем успешного сезона! — сказано в заявлении «Нефтехимика».

Это первое приобретение «Нефтехимика» в летнее межсезонье. При этом команду покинул капитан Александр Дергачев, а также защитник Динар Хафизуллин, а форвард Никита Артамонов вернулся в «Торпедо» по окончании аренды.

Тянулин — лучший бомбардир в истории «Сочи», набравший 132 (46+86) очка. По ходу минувшего сезона хоккеист перешел в «Ладу». По окончании чемпионата тольяттинский клуб не стал продлевать соглашение с игроком.

Зульфат Шафигуллин