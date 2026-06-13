Центр развития футбола на базе «Рубина» готов на 81%

Всего по линии спорта в Татарстане реализуется 14 объектов

Фото: Зульфат Шафигуллин

Центр развития футбола на базе «Рубина» в Авиастроительном районе Казани готов на 81%. Об этом на совещании в Доме правительства Татарстана сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

Всего в программы, реализуемые совместно с Министерством спорта, включены 14 объектов. Выполнение работ по строительству четырех крытых футбольных манежей составляет 36%, универсальных спортивных площадок — 33%. Завершено возведение двух объектов — в Верхнеуслонском и Дрожжановском районах.

Работы по строительству трех ледовых арен выполнены на 34% от планового объема.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, полное завершение строительства универсального комплекса и всего Центра развития футбола планируется к августу 2026 года. Он станет площадкой для круглогодичных тренировок и системной подготовки игроков для команд республики с раннего возраста.

Галия Гарифуллина