В Казани утвердят программу укрепления здоровья населения до 2030 года

Главная цель — сделать жителей более здоровыми и снизить факторы риска, такие как курение и чрезмерное употребление алкоголя

Фото: Динар Фатыхов

В Казани утвердят программу по укреплению здоровья жителей на 2026–2030 годы, документ находится на антикоррупционной экспертизе. Она разработана в рамках федерального проекта «Здоровье для каждого» и направлена на развитие здорового образа жизни и профилактику заболеваний.

Главная цель программы — сделать жителей более здоровыми и снизить факторы риска, такие как курение и чрезмерное употребление алкоголя. Также планируется активнее развивать массовый спорт.

К 2030 году власти рассчитывают, что спортом регулярно будут заниматься около 70% жителей города в возрасте от 3 до 79 лет. Кроме того, 80% граждан из групп риска должны находиться под медицинским наблюдением, а потребление алкоголя планируется снизить более чем на четверть.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Программа будет реализовываться городскими ведомствами, включая исполком, управления здравоохранения и социальной политики, а также общественными организациями. Контроль за выполнением возложен на руководство исполкома, а финансирование из городского бюджета не предусмотрено. При этом предусмотрены регулярные отчеты о ходе реализации программы.

В рамках работы планируются профилактические медосмотры, спортивные и антинаркотические мероприятия, а также акции по популяризации здорового питания и отказа от вредных привычек.

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Наталья Жирнова